Οι συλλήψεις στη Νίκαια έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark Down».

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο και έναν 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Νίκαια Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Spark Down», η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 14χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της 9ης Απριλίου έξω από σχολική μονάδα να κατέχει πυροτέχνημα τύπου ρουκέτας έτοιμο προς χρήση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν άλλα δύο πυροτεχνήματα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 42χρονος, ο οποίος είχε προμηθεύσει τα πυροτεχνήματα στον ανήλικο. Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του 17 πυροτεχνήματα-ρουκέτες.

Ο πατέρας του 14χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.