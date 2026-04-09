Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Μ. Πέμπτης κοντά στη Λεπτοκαρυά της Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για δόνηση 3,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 21:56, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας. Το εστιακό βάθος ήταν 10,1 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Αυτή ήταν η τρίτη δόνηση μέσα σε επτά λεπτά στην περιοχή. Προηγήθηκαν σεισμοί 2,6 Ρίχτερ στις 21:49 (επίκεντρο 7 χλμ. ανατολικά του Τσαμαντά) και 2,9 Ρίχτερ στις 21:54 (7 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας).