Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 66451, σειρά η 10η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει νέο τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.090.000 ευρώ.

Ο αριθμός 66451 σε όλες τις σειρές εκτός 1ης , 9ης και 10ης και σειρές Α-Ε κερδίζει από 15.000 ευρώ ενώ ο 26348 κερδίζει 5.000 ευρώ.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 2321, 9208, 13425, 16574, 33495, 42264, 58391, 61175 και 77143.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.