Ο16χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία και ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του ανήλικου δράστη.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 16χρονος συνεργός της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή στην περιοχή των Καμινάδων Καρδίτσας. Ο ανήλικος απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, επιχειρώντας να αποδομήσει την κατηγορία ότι συμμετείχε ενεργά στον φόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία και ότι την ώρα του περιστατικού είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ τόνισε ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του 17χρονου δράστη.

Έξω από τα δικαστήρια, συγγενείς του θύματος αλλά και πολίτες που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, δεν έκρυψαν την οργή τους, εκφράζοντας με αποδοκιμασίες την αγανάκτησή τους για την εμπλοκή του ανηλίκου σε ένα τόσο σοκαριστικό έγκλημα. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν το πλήρες πλαίσιο της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdlx691x2sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην φυλακή και ο 17χρονος δράστης

Προφυλακισμένος είναι και ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κληθείς να περιγράψει τι συνέβη, ο 17χρονος ισχυρίστηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι: «Με πήρε σε βιντεοκλήση και με κάλεσε σε σπίτι ενώ βρισκόταν με μια φίλη του. Μου είπε "έλα, θα περάσουμε καλά". Πήγα με έναν φίλο μου, μας προσέφερε κοκαΐνη αλλά αρνηθήκαμε. Αποφασίσαμε με τον φίλο μου να φύγουμε. Όμως, ο τραγουδιστής, όταν κατευθυνόμασταν προς την πόρτα, την έκλεισε, ενώ είχε προλάβει να φύγει ο φίλος μου και μου είπε "εσύ δεν θα πας πουθενά"».

Στον ισχυρισμό του, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο νεαρός ανέφερε ότι τρομοκρατήθηκε, ήρθε σώμα με σώμα με τον τραγουδιστή, έκανε προσπάθεια και πάλι να φύγει και τότε έβγαλε το μαχαίρι τύπου πεταλούδα με το οποίο επιτέθηκε στον Γιώργο Τσιτόγλου. Η φίλη του τραγουδιστή όμως, έδωσε άλλη εκδοχή. Κατά τα λεγόμενά της, οι δυο τους καυγάδισαν επειδή υπήρχαν οικονομικές διαφορές που αφορούσαν τα ναρκωτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, ο 17χρονος αρνήθηκε πως είχε την οποιαδήποτε οικονομική διαφορά ή διένεξη με το θύμα, πολλώ δε μάλλον την υπόθεση αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών. Ο ανήλικος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στην Κασσαβέτεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhc3ks0rwtkp?integrationId=40599y14juihe6ly}