Την Παρασκευή (27/3) θα απολογηθεί ο έτερος ανήλικος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου στους Καμινάδες Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το karditsalive.net η απολογία του διήρκεσε περί τις 2 ώρες και αποφασίστηκε να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον 16χρονο ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που βρέθηκε νεκρός

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είχε μεταβεί με μια γυναίκα σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει γνωστός του, ο οποίος είχε προσαχθεί και έδωσε κατάθεση στις αρχές, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας, με τακτικές παρουσίες σε κέντρα του νομού, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εντόπισαν μαχαίρι τύπου πεταλούδα το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει δύο άτομα- τους δύο νεαρούς- να τρέχουν από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.