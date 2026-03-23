Ένα βίντεο-ντοκουμέντο αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για τη σύλληψη ενός 17χρονου και ενός 18χρονου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάσιμου τραυματισμού του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η αποχώρησή τους από την κατοικία όπου βρισκόταν το θύμα, στοιχείο που συνέβαλε σημαντικά στην ταυτοποίησή τους από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το συγκεκριμένο βίντεο για να εντοπίσουν τα δύο άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό. Όπως τόνισε, από την ανάλυση του υλικού προέκυψε ξεκάθαρα η παρουσία τους στον χώρο και η εμπλοκή τους στον θανάσιμο τραυματισμό.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό σχετικά με αγοραπωλησία ναρκωτικών, η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται προσεκτικά στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις, ένας εκ των δύο φέρεται να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν μαζί από το σημείο. Και οι δύο έχουν αποδεχθεί την κατηγορία που τους αποδίδεται.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δεν φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Αν και προσήχθη για παροχή πληροφοριών, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του.

