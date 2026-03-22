Συνελήφθη και ο συνεργός του. Ο 17χρονος ομολόγησε.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του νεκρού τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με το Star, έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 17χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του τραγουδιστή και τον 18χρονο συνεργό του.

Όπως αναφέρει το κανάλι, ο λόγος ήταν οικονομικές διαφορές και τον σκότωσε με ένα μαχαίρι-πεταλούδα.

Το χρονικό

O τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι ενός άλλου ατόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος.

Η Αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση ελέγχοντας το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Στην αρχή είχε προσαχθεί ο άνδρας ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Όπως είπε στις Αρχές, είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον τραγουδιστή για το συγκεκριμένο βράδυ ενώ επίσης ανέφερε πως ο τραγουδιστής πήγε στο σπίτι μαζί με άλλα δύο άτομα και μία γυναίκα. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε.

Επιπλέον, ανέφερε πως τον τραγουδιστή μαχαίρωσαν τα δύο αυτά άτομα. Οι Αρχές ελέγχουν ένα βίντεο το οποίο δείχνει τους δύο νεαρούς να τρέχουν και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας.