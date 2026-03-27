Χιόνια και βροχές φέρνει μαζί της η κακοκαιρία Deborah ενώ από την 1η Απρίλη ένα χειμωνιάτικο κύμα αστάθειας θα μας «δείξει τα δόντιά» του.

Η κακοκαιρία Deborah συνεχίζει την επέλασή της συνοδευόμενη από κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ δεν έλειψαν και τα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Από το πρωί καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Για το πέρασμα της κακοκαιρίας Deborah και για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες τοποθετπήθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνοντας ότι η καιρική διαταραχή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όπως τόνισε «η κακοκαιρία από το πρωί δίνει πολύτιμα χιόνια και βροχές.» Μάλιστα στην πρόγνωσή του στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού έδωσε το πλαίσιο που ακολουθήσει η καιρική επιδείνωση. «Από το πρωί έχουμε δει πολλά χιονισμένα τοπία, χιόνισε στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι ακόμη και στην Κέρκυρα στα ορεινά. Η κακοκαιρία στροβιλίζεται στην Ανδριατική και φέρνει πολλά νεφικά συστήματα με βροχές και καταιγίδες. Ως προς τα φαινόμενα δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο τις επόμενες ώρες. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, στη Δυτική Πελοπόννησο και την Νότιο, Θράκη και Δωδεκάνησα. Πλούσια χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τις επόμενες ώρες. Ψύχρα αισθητή. Αύριο η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική μέχρι το μεσημέρι χωρίς έντονα φαινόμενα.»

Παράλληλα ο μετεωρολόγος του ALPHA τονίζει ότι έρχεται χειμώνας από την Πρωταπριλιά με βροχές, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο. Μάλιστα σε ανάρτησή του δεν παραλείπει να σχολιάσει καυστικά μετεωρολογικές προγνώσεις που μιλάνε για «καταστροφικά καιρικά σενάρια». Όπως σημειώνει «η ανακύκλωση, τις τελευταίες ώρες, καταστροφικών σεναρίων για την επόμενη εβδομάδα , τη στιγμή που η επιστήμη δίνει καθημερινά μάχη για αξιόπιστη πρόγνωση των επόμενων ωρών , δεν βοηθά σε τίποτα. Τουναντίον, δημιουργεί σύγχυση και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην πρόγνωση.

"Η υπερβολή δεν είναι επιστήμη. Είναι θόρυβος...»

