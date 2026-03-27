Τρία κύματα κακοκαιρίας θα διασχίσουν τη χώρα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Μέχρι πότε θα πάμε με άστατο καιρό.

Ο καιρός θα είναι έντονα άστατος τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην ουσία μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένουμε να μας απασχολήσουν τρία τμήματα κακοκαιρίας.

Το πρώτο κύμα έχει αρχίσει και επιδρά ήδη προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα και ολοκληρώσει τη δράση του μέχρι και αύριο το μεσημέρι.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια - νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας και θα πάμε έτσι μέχρι και την Κυριακή.

Θα πάρουμε μία ανάσα τη Δευτέρα για να οδηγηθούμε στην Τρίτη, την τελευταία ημέρα του Μαρτίου με ένα ιδιαίτερο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, πανελλαδικού τύπου.

Σήμερα, υπάρχει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα διασχίσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δίνοντας αρκετές βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες (προς τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου), θα δούμε ακόμη και χιόνια στα βουνά μας, με τους νοτιάδες να προσεγγίζουν στα πελάγη ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Πιο αναλυτικά η κακοκαιρία βρίσκεται στη δυτική χώρα και θα καταλήξει προς το ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τις βραδινές ώρες.

Μπορεί να δούμε και έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες, έντονες βροχές και δυνατοί άνεμοι). Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα φθάσει μέσα στη νύχτα προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου περιμένουμε να έχει μεγάλη ένταση.

Ο έντονα άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τις καταιγίδες τις αναμένουμε μέσα στο Ιόνιο, τη δυτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου. Θα έχουμε και ένα πέρασμα και από άλλες σύντομες καταιγίδες σε άλλες περιοχές, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι αρκετά ενισχυμένοι, θα δούμε ακόμα και 8 μποφόρ προς το Αιγαίο πέλαγος αλλά και για περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, έχει μαλακώσει ο καιρός. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στην Αττική, θα περάσει σχετικά γρήγορα το ψυχρό μέτωπο. Κοντά στο απόγευμα θα δούμε βροχές, πιθανόν και καταιγίδες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν φαίνεται το Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια φαινόμενα, αν εξαιρέσουμε κάποια αστάθεια που μεσημέρι με απόγευμα μπορεί να δώσει κάποιες μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά το γενικευμένο πέρασμα της κακοκαιρίας το περιμένουμε σήμερα, κοντά στις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια, ναι μεν θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αλλά παράλληλα πιο βελτιωμένος. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ, θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές, με κατά διαστήματα βροχερό καιρό. Ο άνεμος έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία, όχι πάνω από τους 14 βαθμούς η θερμοκρασία, αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο, επομένως, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετές βροχές και καταιγίδες, προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει με πιο ήπιο καιρό, το απόγευμα όμως θα έχουμε αστάθεια στα ηπειρωτικά και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία η δεύτερη θέλει προσοχή. Θα ξεκινήσει από αύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, μπορεί να δώσει έντονα φαινόμενα, στην περιοχή της Κρήτης, κυρίως όμως του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Μπορεί να έχουμε μεγάλο όγκο νερού.

Στη συνέχεια πάμε σε μία ύφεση, μέσα στην Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και από την Τρίτη, νέο κύμα κακοκαιρίας με ανάλογα χαρακτηριστικά. Αρκετές βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά.

Έτσι θα πάμε μέχρι και τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, για να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται κοντά στο Πάσχα και να μας κάνει τη χατίρι, να έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, δεν φαίνεται να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.

