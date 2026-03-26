Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Συναγερμό σήμανε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση 17χρονης μαθήτριας από την περιοχή της Φυλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Στις 24 Μαρτίου και ώρα 16:30 εξαφανίστηκε από τη Φυλή Αττικής η Μαρία Δ., 17 ετών. Το "Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε σήμερα, 26 Μαρτίου 2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Δ. έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,73 μ. και βάρος 65 κιλά. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο γούνινο μπουφάν και καφέ μποτάκια. Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει 24 ώρες το 24ωρο με το "Χαμόγελο του Παιδιού", στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

