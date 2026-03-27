Η 17χρονη εντοπίστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι καλά στην υγεία της.

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες εντοπισμού της 17χρονης, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου από την Φυλή Αττικής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», η ανήλικη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 27/03, σε περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 17χρονη και ενημέρωσαν άμεσα τις εισαγγελικές Αρχές και την οικογένεια της ανήλικης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να της γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η περιπέτεια της Μαρίας Δ., 17 ετών, έληξε σήμερα 27/03/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαρία Δ. βρέθηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Χερσονήσου του Ηρακλείου Κρήτης, είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μαρία Δ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

