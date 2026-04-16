Ο 12χρονος στην Πάτρα βίωνε την κακοποίηση επί 2 χρόνια.

Τέλος στο μαρτύριο που ζούσε ένας 12χρονος στην Πάτρα μπήκε με τη συμβολή του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο οποίος ζούσε σε καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο ανήλικος εξαναγκαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια να πουλάει λουλούδια στον δρόμο, ενώ δεν έλειπαν και τα περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας.

Ο 12χρονος κάλεσε την Γραμμή SOS 1056 για όσα βίωνε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα. Ο πατέρας συνελήφθη με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ ο ανήλικος βρίσκεται σε προστατευόμενο περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Στις 15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν «εντολής» από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει.

Αφού ο ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί.

Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος.

Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού»