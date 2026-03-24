Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 15χρονης μαθήτριας από τα Γλυκά Νερά. Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 24/3/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα έχει ύψος 1,60μ, είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ, την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

