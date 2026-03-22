Πρόκειται για τον Erebi Abo, τον Ahmed Korayem και τον Said Elkhouly, και οι τρεις Αιγυπτιακής καταγωγής.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές αφού τρία παιδιά 14 ετών εξαφανίστηκαν από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή, 20/03/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Abo (επ.) Erebi (ον.), έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Ο Korayem (επ.) Ahmed (ον.) έχει ύψος 1,70 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μπλε μπλούζα.

Ο Elkhouly (επ.) Said (ον.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9429whx7sp?integrationId=40599y14juihe6ly}