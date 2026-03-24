Το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε τη Λαμία είχε συμβεί το 2019.

Την ενοχή του 58χρονο οδηγού, ο οποίος είχε παρασύρει και τραυματίσει θανάσιμα 14χρονο ποδηλάτη στον Αχινό Στυλίδας, έκρινε σε δεύτερο βαθμό το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λαμίας.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2019, όταν ο 58χρονος είχε παρασύρει τον 14χρονο, ο οποίος έκανε ποδήλατο μαζί με τον δίδυμο αδερφό του και έναν φίλο του.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ο 58χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή. Σε πρώτο βαθμό είχε επιβληθεί ποινή 2 ετών και 6 μηνών με 3ετή αναστολή, καθώς το δικαστήριο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Κρούπης που παραστάθηκε ως Πολιτική Αγωγή για λογαριασμό της οικογένειας, έκανε λόγο για απόφαση που δικαίωσε τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου, αφού αποδείχθηκε η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού.