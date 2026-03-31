Η αστυνομία αναζητάει τον δράστη, καθώς βάσει του ποινικού κώδικα της Αυστρίας η κακοποίηση ζώων τιμωρείται πολύ αυστηρά.

Έντονο αποτροπιασμό προκαλεί η ενέργεια ενός άγωνστου άνδρα στον ζωολογικό κήπο του Σένμπρουν, στην Βιέννη της Αυστρίας, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε μία ινδική αντιλόπη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα την Κυριακή,31/03, με τον δράστη να στέκεται έξω από την περίφραξη και να πυροβολεί θανάσιμα το άτυχο ζώο.

Το άψυχο σώμα της αντιλόπης εντοπίστηκε από μία υπάλληλο του ζωολογικού κήπου και κατά τη διάρκεια της νεκροψίας ο κτηνίατρος εντόπισε τραύμα από σφαίρα.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων είναι το πολυτιμότερο αγαθό για εμάς και κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» είπε στο πρακτορείο APA ο διευθυντής του κήπου, Στέφαν Χέρινγκ-Χάγεκνμπεκ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για βαναυσότητα απέναντι σε ζώα, όπως ορίζεται από τον ποινικό κώδικα της Αυστρίας. Ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται μέσα στο κτήμα του Ανακτόρου του Σένμπρουν, προσέλκυσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Η ινδική αντιλόπη είναι συνηθισμένο ζώο στους ζωολογικούς κήπους όλου του κόσμου.