Η ισπανική αστυνομία ανακάλυψε μια σήραγγα λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον θύλακα της Θέουτα, η οποία διαθέτει σιδηροδρομικό σύστημα και υπόγειους γερανούς για τη μεταφορά χασίς από το Μαρόκο στην Ισπανία.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη η αστυνομία ανέφερε ότι η κατασκευή, κρυμμένη κάτω από μια βιομηχανική αποθήκη, εκτεινόταν σε τρία επίπεδα, με ένα φράτιο καθόδου, έναν ενδιάμεσο θάλαμο για την αποθήκευση παλετών και την ίδια τη σήραγγας.

Η Ισπανία αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου χασίς στην Ευρώπη. Η Θέουτα, μαζί με τον άλλο ισπανικό θύλακα της Μελίγια στα ανατολικά, αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

Οι αρχές κατέσχεσαν 17 τόνους ναρκωτικών, 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, και συνέλαβαν 27 άτομα σε σχέση με την επιχείρηση. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την αγοραία αξία της μεταφοράς.

Το χασίς, συνήθως διακινείται στην Ισπανία δια θαλάσσης με ταχύπλοα. Το 2023, η Ισπανία αντιπροσώπευε το 68% όλων των κατασχέσεων στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας ναρκωτικών της ΕΕ.

Οι λαθρέμποροι έχουν χρησιμοποιήσει μερικές φορές μη συμβατικές μεθόδους για να φέρουν άλλα ναρκωτικά στην Ισπανία. Για παράδειγμα στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, υποβρύχια ή ημι-βυθιζόμενα σκάφη ανακαλύπτονται περιοδικά να μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου διαμετακόμισης.

Με πληροφορίες του Reuters