Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Star Forum IV 2026.

Στο Star Forum IV 2026 που διεξάγεται στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσόυμπας, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένου της δίκης των Τεμπών, τις υποκλοπές και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Παγκοσμίων διαστάσεων είναι η σύγκρουση που διεξάγεται σήμερα κυρίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα με επίδικο την πρωτοκαθεδρία στον διεθνή καπιταλισμό με την κάθε πλευρά να έχει τις συμμαχίες, όπως για τις ΗΠΑ είναι η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, εντός των οποίων, όμως, σοβούν πολύ μεγάλες αντιθέσεις συμφερόντων» ανέφερε ο κ.Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος στη Μ. Ανατολή είπε ότι εκεί «διεξάγεται ένας άδικος πόλεμος, με θύματα τους λαούς, για το ποιός θα βάλει στο χέρι το πετρέλαιο και το φυσικό πλούτο της περιοχής, ποιός θα ελέγχει τα εμπορικά περάσματα και ποιός εμπορικός και ενεργειακός δρόμος θα επικρατήσει: Ο Ινδικός δρόμος που προτάσσει το ευρωατλαντικό στρατόπεδο ή ο «Δρόμος του Μεταξιού» που προωθεί η Κίνα, η οποία διατηρεί και στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλες ευθύνες γιατί ενέπλεξε τη χώρα σε αυτόν τον άδικο πόλεμο, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος προστασίας των συμφερόντων του ελληνικού λαού».

Οι πολιτικές της κυβέρνησης είναι αντίθετες με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού

«Ακόμα και στο ζήτημα της Κύπρου, παρά τον προπαγανδιστικό ορυμαγδό και την ταύτιση των άλλων κομμάτων με τις ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνά το 25% του ελληνικού λαού που διαφωνεί με την επιλογή αποστολής ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δήθεν για την προστασία του νησιού», είπε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ πιστεύει πως τα στρατιωτικά τμήματα που στάλθηκαν στην Κύπρο «προορίζονται για την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων, των αμερικανικών υποδομών στο νησί και για την παροχή βοήθειας στο κράτος του Ισραήλ και ότι είναι ενταγμένα στο σχέδιο ΝΑΤΟποίησης του νησιού».

Πρόσθεσε ότι «όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα, ήταν ένα ακόμα βήμα προώθησης των διχοτομικών λύσεων, υπό ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα».

Εγκάλεσε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «έχει μετατραπεί σε σημαιοφόρο του ενεργειακού πολέμου με συνέπειες που πληρώνει ο ελληνικός λαός με τεράστιο κόστος στην ενέργεια, στην αγροτική παραγωγή και αλλού», καθώς και ότι «παραδίδοντας τον φυσικό πλούτο της χώρας σε αμερικανικά και ελληνικά μονοπώλια και μετατρέποντάς τη σε “πύλη εισόδου” για το πανάκριβο αμερικανικό LNG, όχι μόνο δεν οδηγεί σε ανάπτυξη τη χώρα, αλλά την σπρώχνει όλο και περισσότερο σε επικίνδυνους δρόμους».

«Και τώρα, έχει το θράσος να παρουσιάζεται σαν άμοιρη ευθυνών, σαν παρατηρητής των εξελίξεων -ενώ είναι συνένοχη», συμπλήρωσε.

«Αυτό που συστηματικά κρύβει η κυβέρνηση της ΝΔ, και κανείς άλλος, πλην ΚΚΕ, δεν το αναδεικνύει είναι ότι από αυτόν τον πόλεμο και από τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν κάποιοι – εφοπλιστές, ενεργειακό όμιλοι, κατασκευαστικές εταιρείες – κερδίζουν εκατομμύρια και κάποιοι χάνουν τα λιγοστά ευρώ που έχουν».

«Αυτό είναι το περιβόητο δήθεν “εθνικό συμφέρον”, που αναμασά η κυβέρνηση» είπε και υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ δεν δέχεται «ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου, όπως πλήρωσε παλιότερα την οικονομική κρίση του συστήματος, όπως πληρώνει και σήμερα τη δήθεν ανάπτυξή του, που είναι ανάπτυξη βέβαια των κερδών των λίγων».

«Τα μέτρα-κοροϊδία, που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά παίρνονται μόνο για να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ λέει πως δεν πρέπει να πληρώσουν τον πόλεμο οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Τόνισε ότι «το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι: κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επανένταξης των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στο αφορολόγητο».

Σχετικά με τις υποκλοπές και τη δίκη των Τεμπών

Για την δίκη, υπογράμμισε, «η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις υπεκφυγές και να δώσει λύσεις, εν όψει της μεθαυριανής συνέχισης της διαδικασίας. Το ΚΚΕ στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά όλη η αλήθεια».

Για τις υποκλοπές είπε ότι το ΚΚΕ απαιτεί «ξανά να ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις, να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαίτιων, ανάμεσά τους του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Να ανοίξει ξανά και να διερευνηθεί ουσιαστικά, πραγματικά και σε βάθος η υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ».

«Η έρευνα πρέπει να τους πιάσει όλους αυτούς και κυρίως να αναδείξει το ίδιο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, το δήθεν “κράτος δικαίου” και στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ, τη δήθεν νομιμότητα του “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”, την οποία υπηρετούν και έχουν προωθήσει οι κυβερνώντες στη χώρα μας», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι λαϊκοί αγώνες, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, και ότι πρέπει «να επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες οι εκκλήσεις κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας για χαμήλωμα των απαιτήσεων και 'αναστολή' των διεκδικήσεων στο όνομα άλλης μιας δήθεν “έκτακτης” κατάστασης».

Πρόσθεσε ότι ο λαός δεν πρέπει «να έχει καμία αγωνία για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, καθώς τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει», επειδή «υπάρχει στρατηγική σύμπλευση ανάμεσα σε κόμματα του συστήματος», ενώ «εύκολα μπορούν να παραμεριστούν και τα όποια πρόσωπα ενδεχομένως αποτελούν σήμερα εμπόδιο σε τέτοιες λύσεις».

Είπε ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία προσδοκία από την «αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία» τονίζοντας ότι «τίποτα το “προοδευτικό” δεν υπάρχει σε όσους μιλάνε για δήθεν προοδευτικά μέτωπα».

«Η πρόοδος βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και όλων αυτών. Βρίσκεται στον δρόμο της αμφισβήτησής τους, τον οποίο ήδη βαδίζουν ή σκέφτονται να βαδίσουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι» υπογράμμισε.

Είπε ότι οι εργαζόμενοι «βλέπουν ποιος είναι πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, παλεύοντας να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης και ο ριζοσπαστισμός απέναντι σε όλες τις εκδοχές της αστικής πολιτικής» και «παλεύουν όλο και περισσότεροι να βαδίσουν στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, στον αγώνα για την κατάκτηση μιας νέας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας, του κράτους, με τον λαό πραγματικά στη διακυβέρνηση, στην εξουσία».

«Μόνο με μια τέτοια 'πυξίδα', πιστεύουμε, μπορεί να νικήσει ο ελληνικός λαός και τέτοια πολιτική πρόταση διαθέτει το ΚΚΕ. Γι’ αυτό, ένα ακόμα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ από ότι σήμερα, μπορεί να τους χαλάσει τα αντιλαϊκά σχέδια, για να ανοίξει ένας πιο ελπιδοφόρος δρόμος για όλο τον ελληνικό λαό, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, για τον κόσμο ολάκερο» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.