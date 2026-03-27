Με ξεκάθαρο μήνυμα για καμία εμπλοκή στον πόλεμο, βρέθηκε στο συλλαλητήριο κατά του πολέμου στο Σύνταγμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει πλέον να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί στον όλεθρο και τον θάνατο ολόκληρους λαούς στην ευρύτερη περιοχή και άλλους λαούς τους οδηγεί στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην προσφυγιά, στην ακρίβεια, στην ανεργία. Και βεβαίως προκειμένου να προσαρμόζονται και να εξοικειώνονται, όπως είπε ο υπουργός Άμυνας, με την "κουλτούρα των φερέτρων τους"» δήλωσε ο γ.γ του ΚΚΕ από το συλλαλητήριο για τον πόλεμο.

»Εμείς λέμε ξεκάθαρα καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή. Να γυρίσουν όλες οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου βρίσκονται. Να γυρίσουν πίσω οι συστοιχίες Patriot. Να γυρίσουν πίσω οι άντρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία μόνον αυτά έχουν ορκιστεί να υπηρετούν» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συμπλήρωσε ακόμα πως ««βεβαίως απαιτούμε εδώ και τώρα γενναία μέτρα από την κυβέρνηση για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος, για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι αγρότες μας, ο ελληνικός λαός με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, αλλά και με βάση τα αιτήματα του ίδιου του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των φορέων του στους δρόμους του αγώνα».