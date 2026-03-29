Εκδήλωση με σύνθημα «Θυσία και Τόλμη για τη νίκη! Κρατάμε τη σημαία ψηλά για τον σοσιαλισμό!», πραγματοποιεί η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Στο Λιτόχωρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), όπου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε τη σημασία της μνήμης και της ιστορικής συνέχειας του αγώνα των κομμουνιστών.

Σε μια ομιλία γεμάτη ιστορικές αναφορές, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε την ηρωική θυσία των μαχητών του ΔΣΕ σε όλη την Ελλάδα – από τον Γράμμο και το Βίτσι μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου – και την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η σημαία της πάλης για τον σοσιαλισμό. Τόνισε ότι ο αγώνας του ΔΣΕ ήταν δίκαιος, ηρωικός και αναγκαίος, εκφράζοντας τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, της αγροτιάς και των φτωχών στρωμάτων των πόλεων απέναντι στην αστική τάξη και τους ξένους εκμεταλλευτές.

Η ομιλία ανέδειξε τη συμβολή των νέων και των γυναικών στον αγώνα, σημειώνοντας ότι περίπου το 80% των μαχητών ήταν νεολαίοι, ενώ το ένα τέταρτο ήταν γυναίκες, οι οποίες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή παρά τις κοινωνικές ανισότητες της εποχής.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας επικαλέστηκε τη σύγχρονη πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινωνικές ανισότητες και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις συνεχίζουν να πλήττουν την εργατική τάξη, με αναφορές στις στρατιωτικές αποστολές της Ελλάδας στο εξωτερικό, την ακρίβεια, και τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι η υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού απαιτεί οργανωμένη πάλη και συμμετοχή στις γραμμές του ΚΚΕ, με στόχο την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ και την οικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς φτώχεια, πολέμους και εκμετάλλευση.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη φράση του κ. Κουτσούμπα: «Δόξα και τιμή στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας! Δόξα και τιμή στο ΚΚΕ!», επισημαίνοντας τη διαχρονική σημασία της ιστορίας και της συλλογικής πάλης για ένα καλύτερο μέλλον.