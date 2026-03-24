H κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.030.000 ευρώ.

Στην 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 67149, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί και έτσι στην αποψινή κλήρωση υπάρχει τζάκποτ.

Ο αριθμός 27046 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κέρδισαν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κέρδισαν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.