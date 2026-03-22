Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε μαχαιρωμένος.

Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός τραγουδιστής το μεσημέρι της Κυριακής στην Καρδίτσα.

O τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι ενός άλλου ατόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος. Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση ελέγχοντας το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχει προσαχθεί ο άνδρας ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως είπε στις Αρχές, είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον τραγουδιστή για το συγκεκριμένο βράδυ ενώ επίσης ανέφερε πως ο τραγουδιστής πήγε στο σπίτι μαζί με άλλους δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε.

Επιπλέον, ανέφερε πως τον τραγουδιστή μαχαίρωσαν οι δύο άνδρες. Οι Αρχές ελέγχουν ένα βίντεο το οποίο δείχνει δύο άντρες να τρέχουν και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», μίλησε η ξαδέλφη του θύματος, η οποία είπε πως ο πατέρας του δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον θάνατο του γιου του. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μάθει ακόμα, δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε στο σπίτι εδώ. Η οικογένεια ακόμα είναι σε σοκ. Έχει μάθει η θεία, ο θείος ακόμα δεν είμαστε, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Περιμένουμε να μάθουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχω εγώ το τηλέφωνο, δεν είναι σε φάση να σηκώσουν τηλέφωνα».