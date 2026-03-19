Περισσότερα από 1,7 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 19ης Μαρτίου, η οποία πραγματοποιήθηκε.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 7, 8, 39, 42 και Τζόκερ το 2.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν απόψε, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, οχτώ δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Κυριακής (22/3) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)