Ο δρόμος καρμανιόλα της Λαμίας «βάφτηκε» ακόμα μια φορά με αίμα μετά από ένα σφοδρό τροχαίο, όσα δήλωσε ο οδηγός του λεωφορείου.

Στον Δομοκό Λαμίας, σε ένα σημείο που χαρακτηρίζεται από τους ντόπιους «καταραμένο» λόγω προηγούμενων δυστυχημάτων, σημειώθηκε ένα ακόμη τραγικό τροχαίο που συγκλόνισε την περιοχή. Το πρωί, λίγο πριν τις 07:00, το όχημα ενός 21χρονου πατέρα, που είχε μόλις ξεκινήσει για τη δουλειά του, σε ένα σημείο του δρόμου, μεταξύ Κορομηλιάς και Ξυνιάδας, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα σχολικό λεωφορείο που εκείνη την ώρα ήταν άδειο, μεταφέροντας ευτυχώς μόνο τους οδηγού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή σύμφωνα με το lamiareport.gr με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να αφήσει την τελευταία του πνοή ακαριαία, ενώ ο 52χρονος οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο δρόμο καρμανιόλα

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο. Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου, σοκαρισμένος, περιέγραψε ότι προσπάθησε σε κλάσματα δευτερολέπτου να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση στρίβοντας το όχημα πάνω στις μπάρες, χωρίς όμως να αποφευχθεί η σύγκρουση. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου 21χρονου, που ήταν πατέρας ενός παιδιού μόλις 1,5 έτους, παραμένουν συγκλονισμένοι. Ένας θείος ανέφερε ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος, παρά τις επανειλημμένες αναφορές στις τοπικές αρχές. «Σκοτώθηκε το παιδί, χάθηκε. 21 χρονών παλικάρι», είπε με θλίψη. Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος με βροχή είναι πολύ ολισθηρός

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου ήρθε πάνω μου - Το λεωφορείο σχεδόν αναποδογύρισε έξω από το δρόμο»

Ο οδηγός του λεωφορείου που τραυματίστηκε περιέγραψε στο Live News τις δραματικές στιγμές: «Δεν πρόλαβε να κάνει ούτε φρένο ούτε τίποτα. Έριξα το λεωφορείο πάνω στις μπάρες και σε κλάσματα δευτερολέπτου με χτύπησε. Πήγα να λιποθυμήσω κι εγώ, το λεωφορείο σχεδόν αναποδογύρισε έξω από το δρόμο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στροφή εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, με τις μπάρες συνεχώς στραβωμένες λόγω προηγούμενων ατυχημάτων. «Είναι το ίδιο επικίνδυνο εδώ και χρόνια. Περνάμε συνέχεια, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Tα τραγικά παιχνίδια της μοίρας

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι και ο παππούς του 21χρονου θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2017, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με νταλίκα σε διασταύρωση κοντά στα μεταλλεία Δομοκού. Ο 21χρονος Στέλιος ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπως κάθε μέρα, να πάει στη δουλειά του.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του 21χρονου διαλύθηκε κυριολεκτικά. Την σφοδρότητα της σύγκρουσης μαρτυρά και η εικόνα του λεωφορείου, το οποίο βγήκε σχεδόν εκτός δρόμου, ενώ έχει υποστεί και σοβαρές υλικές ζημιές. Δυστυχώς ο νεαρός πατέρας βρήκε τραγικό θάνατο επί τόπου, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν μέσα από την άμορφη μάζα των σιδερικών, του διαλυμένου Seat.

Πριν από πέντε χρόνια, στο ίδιο σημείο, είχε χάσει τη ζωή της μια τετραμελής οικογένεια μετά από μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο, με τον μοναδικό επιζώντα να είναι ένας 17χρονος που σώθηκε από θαύμα.

