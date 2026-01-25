Δείτε τους αριθμούς του τζόκερ που κερδίζουν 15 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 12, 23, 34, 37 και 45.

Τζόκερ ο αριθμός: 3

Στην αποψινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε δύο «χρυσούς» νικητές, αλλά και 9 δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Δείτε την κλήρωση

{https://www.youtube.com/watch?v=hIkrGZbk6_8}

Για να παίξεις ομαδικά στο Τζόκερ οnline, αρκεί να αγοράσεις συμμετοχές από τα έτοιμα ομαδικά δελτία.

Παίζεις σε 4 απλά βήματα:

Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn

Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»

Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)

Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς

Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!