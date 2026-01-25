Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Mega τζακ ποτ έχουμε απόψε (25/1) από το Τζόκερ το οποίο κληρώνει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο μετά τις 22:00 θα ξέρουμε και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι το τζόκερ προσφέρει 9 τρόπους να κερδίσεις, ανάλογα με το πόσοι αριθμοί από αυτούς που κληρώθηκαν, συμφωνούν με τους 5+1 αριθμούς που επέλεξες:

* Το ελάχιστο ποσό στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ξεκινά από το €1 εκατ. Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην 1η κατηγορία επιτυχιών, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚΠΟΤ). Τα κέρδη στην 1η κατηγορία εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι προκαθορισμένα.

** Στην Kατηγορία II το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στα 2.000.000€ ανά κλήρωση. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές στην Κατηγορία ΙΙ, τo προαναφερθέν ανώτατο ποσό µοιράζεται σε µερίδια ανάλογα και ισόποσα µε το πλήθος των επιτυχιών της Κατηγορίας ΙΙ.