Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στον Άλιμο από ομάδα δέκα ανήλικων οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) γύρω στις 7:15 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι. Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.