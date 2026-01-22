Τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή (22/1) κλήρωση για άλλο ένα mega τζακ ποτ του Τζόκερ, που μοίραζε 14,2 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.

Το 33ο σερί τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, η οποία ανέδειξε τέσσερις τυχερούς που κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία (5). Επίσης, 11 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (25/1) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.