Οι διακοπές ρεύματος οφείλονται σε πτώσεις της μέσης τάσης του ηλεκτρικού δικτύου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση με διακοπές ρεύματος καταγράφονται αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας και των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος οφείλονται σε πτώση της μέσης τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.Το πρόβλημα αυτή την στιγμή εντοπίζεται στον Άγιο Δημήτριο και σε άλλους όμορους Δήμους με τα συνεργεία του να βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfue88cxlepd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι εξαιτίας των υφιστάμενων καιρικών συνθηκών, υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε γειτονιές του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που οφείλονται σε πτώση της μέσης τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλους δήμους της περιοχής και αποδίδεται στις έντονες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα τον ΔΕΔΔΗΕ -που ενημερώθηκε άμεσα από το Δήμο μας- καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ομαλοποιηθεί η ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν.

{https://www.facebook.com/Dimos.Ag.Dimitriou/posts/pfbid0Ro21i1Q76V3BqyJiAWXZt58p8F2fvkYv7C4FFduDgZz11DeRpNcCRm61zXHFdGUkl}