Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει πολλά μέσα, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των ατόμων και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για την απομάκρυνση οκτώ ορειβατών που έχουν παγιδευτεί σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο.

Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται μέσα στη νύχτα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν το Συντονιστικό Κέντρο δέχθηκε κλήση μέσω του 112. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών και διασωστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrv7eymjlhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone της ΕΜΑΚ αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επιχείρησης, δείχνοντας τη στιγμή που οι διασώστες προσεγγίζουν τους ορειβάτες και παραλαμβάνουν τον πρώτο τραυματία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες.