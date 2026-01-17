Ψύχος θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα και ισχυροί άνεμοι.

Σε χειμωνιάτικα επίπεδα επιστρέφει ο καιρός, μετά την αύξηση της θερμοκρασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως τονίζει ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, με ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά να κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους» σημείωσε ο κ. Κολυδάς, υπογραμμίζοντας ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν θα λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις . Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.

Δείτε την ανάρτηση:

