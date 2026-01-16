Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους καταλογίζονται.

Ολοκληρώθηκε η δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, η οποία πέθανε τον Ιούνιο του 2020, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που παρακολουθούσαν τη Δώρα κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής. Στην αναισθησιολόγο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών και στον νοσηλευτή ένα έτος.

Η Δώρα γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή ένα υγιέστατο μωρό στις 18 Μαΐου 2020. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, υπέστη εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 6 Ιουνίου στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια». Η έρευνα έδειξε ότι η αναισθησιολόγος δεν χορήγησε τη σωστή δόση αναισθητικών φαρμάκων, ενώ ο νοσηλευτής δεν παρακολούθησε επαρκώς την ασθενή μετά την επέμβαση. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε τις παραλείψεις τους εγκληματικές, οδηγώντας στην ομόφωνη καταδίκη τους.

