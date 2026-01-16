Η κατάρρευση του FIR Αθηνών δεν ήρθε εν μία νυχτί. Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2021 όπου είχε μείνει το FIR Αθηνών χωρίς κάλυψη Radar για μιάμιση ολόκληρη ώρα.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κατάρρευση του FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ήδη από το 2021 η κυβέρνηση γνώριζε εγγράφως για τους κινδύνους που υπήρχαν καθώς, ο εθνικός εναέριος χώρος είχε μείνει χωρίς ραντάρ για μιάμιση ολόκληρη ώρα.

Ενώ το πρόσφατο ολικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών αποδίδεται από την επίσημη επιτροπή διερεύνησης σε «ψηφιακό θόρυβο» και «παρωχημένη τεχνολογία», μια σειρά από έγγραφα αποκαλύπτει ότι η κατάσταση ήταν πλήρως γνωστή και επίσημα καταγεγραμμένη στα αρχεία του κράτους εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τα έγγραφα που επικαλείται το dikastiko.gr αποδεικνύουν ότι οι προειδοποιήσεις δεν ήταν απλές διαμαρτυρίες, αλλά επίσημες νομικές πράξεις που περιέγραφαν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για στοιχεία που ήρθαν στο φως μέσα από τη δικαστική αντιδικία μεταξύ του Δημοσίου και της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ), όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προσέφυγε στα δικαστήρια για να κηρύξει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις επίδοσης με αριθμούς 10496 και 10497 του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, στις 23 Δεκεμβρίου 2021 επιδόθηκαν εξώδικα στον Διοικητή της ΥΠΑ και στον Υπουργό Υποδομών. Στα έγγραφα αυτά γινόταν ειδική μνεία στο «σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου 2021 όπου για μιάμιση ώρα απωλέσθηκε η εικόνα κάλυψης του κυρίως Radar σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο». Οι ελεγκτές περιέγραφαν μια εικόνα πλήρους απαξίωσης, προειδοποιώντας ότι η υποβάθμιση των συστημάτων ελέγχου καθιστά την ασφάλεια των πτήσεων έρμαιο παρωχημένων υποδομών.

Κώστας Τσουκαλάς: Πώς ενήργησε η κυβέρνηση μετά από εξώδικα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για απώλεια εικόνας το 2021;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας dikastiko.gr, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με εξώδικη δήλωση της κάνει αναφορά σε σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου 2021 όπου για μιάμιση ώρα απωλέσθηκε η εικόνα κάλυψης του κυρίως radar σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως λέει, στα δικόγραφα που κατατέθηκαν, τονίζεται ότι η αναφορά των ελεγκτών γίνεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον αέρα και καταγγέλλεται πως αγνοούνταν συστηματικά οι έως τότε υπηρεσιακές τους αναφορές.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει λέγοντας:

«Είναι ενδεικτικό της βιασύνης της κυβέρνησης να κρύψει κάτω από το χαλί τις ευθύνες της για την πρωτοφανή ολιγωρία της να εκσυγχρονίσει συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας που ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει πια να συντηρεί, που τον Διοικητή της ΥΠΑ αντικατέστησε με τον υποδιοικητή. Ισχύει ότι ήταν ο υπεύθυνος των συστημάτων αεροναυτιλίας, που τέθηκαν εκτός λειτουργίας τις ώρες του blackout στο FIR Αθηνών;»