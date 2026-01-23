«Η πρόοδος ήταν ανεπαρκής στο παρόν στάδιο» αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, που παραθέτει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκθετη η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών και η ΥΠΑ που αποτυγχάνουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, σχολιάζει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτοντας την «απάντηση- καταπέλτη» της Κομισιόν για το Σχέδιο Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας.

«H πρόοδος ήταν ανεπαρκής στο παρόν στάδιο» αναφέρει η εν λόγω έκθεση της Κομισιόν και ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «Η επίσημη απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές Έλενα Κουντουρά και Κώστας Αρβανίτης στις 15 Οκτωβρίου 2025, χαρακτηρίζει ανεπαρκή την πρόοδο στο παρόν στάδιο, στο περίφημο Σχέδιο Δράσης των 346 σημείων που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών έχει εκπονήσει με συγκεκριμένα ορόσημα για τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας».

Συνεχίζει λέγοντας πως «στην απάντησή του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα αναφέρεται ρητά ότι «τον Δεκέμβριο του 2025 η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ωστόσο, στο παρόν στάδιο, θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να έχουν εκκινήσει το Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της χώρας μας. Xαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει και να δημοσιεύσει διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν εφάρμοσε την τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών (εγκατάσταση ραντάρ)».

»Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης ζητούσαν σαφείς απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, την τήρησή του στην πράξη, καθώς και το ποιος εγγυάται την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ακόμα πως «τον Οκτώβριο του 2025 η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε άλλη μία ερώτηση, στην οποία αναμένεται ξεχωριστά να απαντήσει η Κομισιόν, που αφορά την άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

»Ενώ επίσης η Κομισιόν έχει κληθεί να απαντήσει γραπτώς και στην κατεπείγουσα ερώτηση που η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά το σοβαρό περιστατικό του μπλακάουτ των ραδιοεπικοινωνιών στον ελληνικό εναέριο χώρο, FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου».

