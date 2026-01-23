Επιχειρείται να «ξεπαγώσει» η κρίσιμη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής.

Πέντε ιδιωτικές εταιρείες θα χρηματοδοτήσουν με 4,7 εκατ. ευρώ την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επικοινωνιών στον ελληνικό εναέριο χώρο, το οποίο θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που κατέρρευσε στις 4 Ιανουαρίου, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Πρόκειται για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη Fraport Greece, την Aegean Airlines, τη Sky Express και τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του υπουργείου Μεταφορών.

Μέσω αυτής της ιδιωτικής χρηματοδότησης επιχειρείται να «ξεπαγώσει» η κρίσιμη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) για το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου. Η σύμβαση, που είχε υπογραφεί το 2019 αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου, όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πιλότους αεροσκαφών που κινούνταν εντός του FIR Αθηνών.

Καθώς είχαν παρέλθει αρκετά χρόνια από τη σύνταξη των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός θεωρούνταν πλέον παρωχημένος, το υπουργείο Μεταφορών υπέβαλε στις 2 Οκτωβρίου 2025 φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητώντας τροποποίηση της σύμβασης. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστικό όργανο απέρριψε την επανενεργοποίησή της, κρίνοντας ότι οι αλλαγές –μεταξύ των οποίων και η προσθήκη σύγχρονου εξοπλισμού– καθιστούσαν νομικά μη εφικτή τη συνέχισή της.

Μπροστά στον κίνδυνο προκήρυξης νέου διαγωνισμού, διαδικασία που θα απαιτούσε τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι την ανάδειξη αναδόχου και την έναρξη της υλοποίησης, ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας ανέλαβε πρωτοβουλία, απευθυνόμενος σε ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου για την κάλυψη του κόστους.

Οι πέντε εταιρείες που ανταποκρίθηκαν θα αναλάβουν τη συνολική δαπάνη των 4,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ώστε να προχωρήσει άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος.

Με τον τρόπο αυτό, η σύμβαση ενεργοποιείται με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σημειώνεται ότι στον αρχικό διαγωνισμό ανάδοχος του έργου είχε ανακηρυχθεί η εταιρεία Space Hellas.