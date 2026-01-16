Η Πειραιώς γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και η τρίτη στην Ευρώπη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μετά από αντίστοιχες συμφωνίες σε Γερμανία και Γαλλία.

Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ υπέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον συγκεκριμένο κλάδο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.

Μέσω της Πειραιώς, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται ή υλοποιούν επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Με τη συνυπολογιζόμενη μόχλευση, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει συνολικά κεφάλαια έως και 200 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τις επενδυτικές δυνατότητες των τελικών δικαιούχων.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, της διττής χρήσης ορισμένων τεχνολογιών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τους όρους χρηματοδότησης, προσφέροντας χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερες διάρκειες αποπληρωμής και ενισχύοντας την προσέλκυση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ειδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο πρόσφατα ενισχύθηκε στα 3 δισ. ευρώ από 1 δισ. αρχικά. Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η Πειραιώς γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και η τρίτη στην Ευρώπη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μετά από αντίστοιχες συμφωνίες σε Γερμανία και Γαλλία.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις πρώτες στην Ευρώπη που αξιοποιούν το ειδικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε ότι μέσω της συνεργασίας «διευρύνεται ουσιαστικά η πρόσβαση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων σε στοχευμένη χρηματοδότηση», ενισχύοντας επενδύσεις σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, καινοτομία και παραγωγική αναβάθμιση, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη.