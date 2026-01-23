Βροχές και καταιγίδες μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη βλέπει η ΕΜΥ.

Άστατος θα παραμείνει για ακόμη ένα 24ωρο ο καιρός, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με την παγωνιά των προηγούμενων ημερών να υποχωρεί και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, όπου – κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα – θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια, φτάνοντας τους 12 με 13 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 14 με 16 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 17 με 18 βαθμούς σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα, κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, ενώ στη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακά αναμένεται βελτίωση του καιρού.

Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί ίδιας έντασης.

Θερμοκρασία από 1 έως 13 βαθμούς, με τη μέγιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια νότιοι ίδιας έντασης.

Θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς, με το εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στις Σποράδες έως το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα νότια νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς, με χαμηλότερες μέγιστες τιμές στα βόρεια.

Κυκλάδες – Κρήτη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες μέγιστες τιμές στα βόρεια.

Επιμένουν συννεφιά και βροχές το Σάββατο

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια την Κυριακή

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Κακοκαιρία και την ερχόμενη εβδομάδα

Τη Δευτέρα αναμένονται εκ νέου νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Τρίτη αναμένονται στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.