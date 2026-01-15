Ο χειμώνας επιστρέφει δριμύτερος από το σαββατοκύριακο, βροχές και χιόνια βάζουν τέλος στις πρόωρες Αλκυονίδες.

Σε τροχιά κακοκαιρίας μπαίνει και επίσημα η χώρα τις επόμενες ώρες καθώς η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα βαίνει προς το τέλος της με τον καιρό να μας δείχνει εκ νέου τα «δόντια» του. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σε νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιό του ξεδιπλώνει όλο το φάσμα της καιρικής διαταραχής που θα μας επηρεάσει από το Σαββατοκύριακο. Ειδικότερα, ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια θα κάνει την εμφάνισή του, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Την Παρασκευή, οι υψηλές πιέσεις θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων βροχών και τους ανέμους να πνέουν ασθενείς. Το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και η παγωνιά θα υποχωρήσει προσωρινά. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής, η ΒΑ Ελλάδα θα επηρεαστεί από την είσοδο του ψυχρού μετώπου, το οποίο θα φέρει τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ενίσχυση των ανέμων σε ΒΑ 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο (17-18 Ιανουαρίου) οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν πιο έντονες, ειδικά στην κεντροδυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Α. Στερεά Ελλάδα – Εύβοια, Α-ΒΑ Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε κεντροβόρειες περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ΒΑ 5-7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, δίνοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα.

Τη Δευτέρα (19/1), οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, με βροχές και χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές της, ενώ οι βροχές θα ενταθούν κατά τόπους στη Νότια και Νοτιοδυτική Ελλάδα. Την Τετάρτη (21/1), οι βροχοπτώσεις θα είναι σημαντικές στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία των επόμενων ημερών

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), υψηλές πιέσεις θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων βροχών, τους ασθενείς ανέμους και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά τα άλλα, η παγωνιά θα υποχωρήσει παντού και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Όμως, αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Ένα ψυχρό μέτωπο, που αναμένεται να κινηθεί από την Ουκρανία προς την περιοχή μας, θα αρχίσει να επηρεάζει τη ΒΑ Ελλάδα από τις βραδινές ώρες. Πέρα από τις τοπικές βροχές και τις χιονοπτώσεις (ορεινά), που γενικά θα είναι ασθενείς, θα στρέψει τους ανέμους σε ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο).

Το Σαββατοκύριακο (17-18/1), στην κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε κεντροβόρειες περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Τη Δευτέρα (19/1), θα διατηρηθούν στη χώρα περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Τρίτη (20/1), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και οι βροχές στη Ν-ΝΔ Ελλάδα κατά τόπους θα ενταθούν.

Την Τετάρτη (21/1), αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.