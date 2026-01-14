Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι, σενάριο που επιβεβαιώνουν και οι σακούλες του σούπερ μάρκετ που φέρεται να κρατούσε όταν την εντόπισαν οι ανήλικοι.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα.

Το κορίτσι φαίνεται πως είχε οργανώσει την φυγή της, καθώς είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα και, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, είχε διαγράψει όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μετά την πώληση του κινητού της, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί για την Αθήνα. Σύμφωνα με την έρευνα, αρχικά ζήτησε να μεταφερθεί στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, όμως κατέβηκε νωρίτερα, στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους δύο βίντεο-ντοκουμέντα, στα οποία έχουν καταγραφεί τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της, ενώ πλέον υπάρχει κι η μαρτυρία μιας ομάδας ανηλίκων που την αντιλήφθηκαν στον δρόμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo9azaj0l2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο πρώτο βίντεο, η Λόρα καταγράφεται να κατεβαίνει από το ταξί και να συνομιλεί στο κινητό της, φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα και έχοντας μαζί της σακίδιο, κατευθυνόμενη προς την οδό Μικράς Ασίας και το κέντρο της Αθήνας. Στο δεύτερο βίντεο, από κάμερα φαρμακείου λίγα μέτρα πιο κάτω, φαίνεται να κινείται στην ίδια περιοχή και να επιστρέφει, πιθανώς αναζητώντας σύνδεση Wi-Fi, την οποία φέρεται να είχε ζητήσει νωρίτερα από κατάστημα καφέ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη ενδέχεται να επισκέφθηκε και στην Αθήνα ανταλλακτήριο χρυσού - για να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα και να συγκεντρώσει χρήματα - ενώ μια ομάδα ανηλίκων την αναγνώρισαν στον δρόμο και της μίλησαν. Αυτό που υποστηρίζουν είναι πως μόλις της ρώτησαν αν εκείνη είναι η Λόρα που ψάχνει η αστυνομία, το κορίτσι έτρεξε μακριά.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, χαρτογραφώντας τη διαδρομή της από τον Ζωγράφου προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιεί, καθώς χρησιμοποιεί περιστασιακά το WIFI.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των κινήτρων της εξαφάνισης, καθώς η φυγή φαίνεται πως έγινε με δική της απόφαση, χωρίς ενδείξεις εξαναγκασμού ή εκβιασμού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη. Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες συγγενών και φίλων στη Γερμανία να αναφέρουν πιθανή κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς όμως κάτι να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.