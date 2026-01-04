Οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι αρχές του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών Αλεξανδρούπολης εντόπισαν και συνέλαβαν τον πρώτο διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. και μετέφερε τρεις παράνομους μετανάστες.

Αντίστοιχα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον δεύτερο δράστη, ο οποίος μετέφερε επτά παράτυπους μετανάστες σε ενδοχώρα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν τα οχήματα των δραστών, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.