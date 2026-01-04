Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα, προτείνουν σκληρή στάση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, κάνοντας λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Για σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα, προτείνουν σκληρή στάση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, κάνοντας λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dff7uqy77mvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dff7os63pzlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη, στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Εξετάζεται μέχρι και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα

Στο τραπέζι των προτάσεων των αγροτών, βρίσκεται και η μαζική κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα καθώς και το γενικό κλείσιμο των δρόμων.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, στα Μάλγαρα όλα δείχνουν πως οι αγρότες προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων επισημαίνοντας βεβαίως ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη. Οι φωνές που μέχρι τώρα μιλούσαν για διάλογο, τώρα κάνουν λόγο για διάθεση κλιμάκωσης ή για μια διάθεση διαλόγου αν αυτό περάσει ομόφωνα από τις αντιπροσωπείες των μπλόκων.