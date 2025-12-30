Με σύνθημα «ένας πεζόδρομος… πίτα!» το Περιστέρι κόβει την μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας.

Το Περιστέρι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την μεγαλύτερη Βασιλόπιτα της Ελλάδας, σε μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και μετατρέπει την πλατεία Δημαρχείου σε γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 17:30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η Βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους πολίτες, συνοδευόμενη από πλήθος φλουριών με δώρα για τους τυχερούς.

Η φετινή Βασιλόπιτα εντυπωσιάζει με τα μεγέθη της

Μήκος: πάνω από 100 μέτρα

Βάρος: 10 τόνους

Κομμάτια προς διανομή: 80.000

Η παρασκευή της θα αναληφθεί από δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία, τους «ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», σε συνεργασία με έμπειρους αρτοποιούς και εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), μετατρέποντας τον πεζόδρομο του Περιστερίου σε ένα τεράστιο εργαστήρι γιορτής και δημιουργίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τεράστια βασιλόπιτα περιλαμβάνουν:

6,2 τόνους αλεύρι

2.200 κιλά ηλιέλαιο και λάδι

6.500 αυγά

830 κιλά άχνη ζάχαρη

750 κιλά ζάχαρη

110 λίτρα κονιάκ

85 κιλά τριμμένη κανέλα

Η εκδήλωση αποτελεί γιορτή παράδοσης, κοινότητας και χαράς, ενώ το Περιστέρι για μία ημέρα θα γίνει επίκεντρο της μεγαλύτερης γιορτής της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και γλυκιάς ξεγνοιασιάς για τη νέα χρονιά.