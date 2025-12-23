Πότε μπορούν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία οι πιστοί που νήστεψαν ενόψει Χριστουγέννων 2025.

Για τα Χριστούγεννα, οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να κοινωνήσουν τόσο την Παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, όσο και ανήμερα, 25 Δεκεμβρίου. Η νηστεία των γιορτών ολοκληρώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων και αποτελεί περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για τη μεγάλη εορτή της Γέννησης του Χριστού.

Την παραμονή, σε πολλές ενορίες τελείται Ιερά Αγρυπνία από το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστοί που τηρούν τη νηστεία μπορούν να κοινωνήσουν. Ανήμερα των Χριστουγέννων τελείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Γέννησης, προσφέροντας επίσης τη δυνατότητα Θείας Κοινωνίας σε όσους έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.

Έτσι, οι πιστοί έχουν διπλή ευκαιρία για συμμετοχή στα μυστήρια, είτε την παραμονή είτε την ημέρα της γιορτής. Να σημειωθεί ότι αύριο, παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου όπου λύεται η νηστεία οι νηστεύοντες δεν τρώνε λάδι ούτε χρησιμοποιούν κρασί στο φαγητό.