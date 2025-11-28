Εξαρθρώθηκε από το τμήμα Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που σχετίζεται σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού από την Αλβανία στην Ελλάδα. Κατασχέθηκαν 11 τόνοι.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εξαρθρώθηκε κύκλωμα και συνελήφθησαν επτά άτομα, ηλικίας από 38 έως 66 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο για παράνομη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού.

Κατασχέθηκαν:

977 φιάλες με παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 11 τόνων και 394,2 κιλών

πέντε οχήματα

το χρηματικό ποσό των 1.742 ευρώ

Η συνολική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο ποσό των 494.500 ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την Aνακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. :

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη ημεδαπών μελών της οργάνωσης, εκ των οποίων ένας 53χρονος, αρχηγικό μέλος, που οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών και την περαιτέρω διανομή τους και ένας 70χρονος, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Οι συλληφθέντες συγκέντρωναν τις φιάλες που είχαν εισαχθεί παράνομα και τις απέκρυπταν προσωρινά πλησίον της ελληνοαλβανικής μεθορίου, σε χώρο που διαχειρίζονταν 66χρονος, με σκοπό να μεταφερθούν στη συνέχεια σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 40χρονου, με έδρα στη Καστοριά.

Στη συνέχεια, τις προαναφερόμενες φιάλες παραλάμβανε 41χρονος υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος τις μετέφερε στις αποθήκες αυτής με έδρα σε περιοχή της Κοζάνης, ιδιοκτησίας 48χρονου και ακολούθως αυτές μεταφέρονταν από 46χρονο υπάλληλο της ίδιας μεταφορικής εταιρίας, στις αποθήκες άλλης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελλάδας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.