Αναλυτικα τα ονόματα από το ΓΕΑ.

Αναρτήθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Άμυνας, οι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), έτους 2025.

Στους επίσημους ιστοτόπους των ΓΕ αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:

α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ως άνω προγράμματα, κατά σειρά επιτυχίας.

β. Πίνακες με όσους υποψήφιους δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων.

γ. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

- Για το Στρατό Ξηράς δείτε τους υποψηφίους εδώ.

• Για το Πολεμικό Ναυτικό πατώντας εδώ.

• Για την Πολεμική Αεροπορία πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ΕΠΘ, θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική απόφαση από το οικείο ΓΕ, την οποία οφείλουν να αποδεχθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών.