Τι προβλέπει η νηστεία των Χριστουγέννων 2025, οι περιορισμοί σε ψάρια και θαλασσινά.

Η νηστεία των Χριστουγέννων είναι σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους πιστούς μία περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και εγκράτειας πριν τις γιορτές. Η νηστεία είναι πιο «ελαφριά» σε σχέση με αυτή του Πάσχα, καθώς επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού και θαλασσινών τις περισσότερες ημέρες, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Πότε τρώμε θαλασσινά και πότε ψάρι

Σύμφωνα με το νηστειοδρόμιο, ψάρι και θαλασσινά επιτρέπονται όλες τις ημέρες, εκτός από Τετάρτες και Παρασκευές, από την αρχή της νηστείας έως και τις 12 Δεκεμβρίου.

15 έως 20 Νοεμβρίου: Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση λαδιού, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

21 Νοεμβρίου (Εισόδια της Θεοτόκου): Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας.

22 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου: Επιτρέπεται το ψάρι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

18 έως 24 Δεκεμβρίου: Η νηστεία γίνεται πιο αυστηρή: απαγορεύεται το ψάρι, ενώ το λάδι επιτρέπεται μόνο τις ημέρες εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

Διαφορά με τη νηστεία του Πάσχα

Σε αντίθεση με τη Σαρακοστή, όπου η κατανάλωση ψαριού επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες γιορτές, η νηστεία των Χριστουγέννων δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, με δυνατότητα κατανάλωσης ψαριού και θαλασσινών σχεδόν καθημερινά, ανάλογα με την εβδομάδα και την ημερομηνία. Η νηστεία αυτή στοχεύει όχι μόνο στη θρησκευτική τήρηση, αλλά και στη συντήρηση της παράδοσης και της πνευματικής προετοιμασίας των πιστών πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

