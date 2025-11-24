Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και τι θα γίνει με την θερμοκρασία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τετάρτη.

Ο καιρός επιδεινώνεται από αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να δίνει τη δική του πρόγνωση για το πώς θα κινηθεί το νέο μέτωπο που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως σημειώνει στο ιστολόγιο του μπορεί να βρισκόμαστε προ των πυλών νέων βαρομετρικών χαμηλών με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες προς τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας όμως τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση «όσο και να μοιάζουν δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές, ποτέ δεν είναι ίδιες!» αναφερόμενος στην κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου στο «μάτι» των φαινομένων θα βρεθεί με εντονότερα φαινόμενα η Βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρος, Βόρειο Ιόνιο) και έπονται η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, η Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ θερμοκρασιακά σημειώνει ότι «αναμένεται περαιτέρω άνοδος των ελάχιστων τιμών της σε όλη τη χώρα και μικρή άνοδος των μέγιστων τιμών της στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.»

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στη Β. Ιταλία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, κινούνται ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Τουρκία. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα μας θα είναι η βαθμιαία επικράτηση Ν-ΝΔ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων στη Δ-ΒΔ Ελλάδα.

Τα φαινόμενα στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο (κυρίως στις παράκτιες περιοχές της ) δεν αποκλείεται να είναι έντονα, αλλά σαφώς η ένταση τους θα υπολείπεται σημαντικά της έντασης εκείνων της προηγούμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Την Τετάρτη (26/11), σημαντικές από πλευράς έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ΒΔ Ελλάδα και δευτερευόντως στην υπόλοιπη δυτική χώρα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, αναμένεται περαιτέρω άνοδος των ελάχιστων τιμών της σε όλη τη χώρα και μικρή άνοδος των μέγιστων τιμών της στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.