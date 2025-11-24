Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Διαφορετικός θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (24/11/2025), σύμφωνα με την ΕΜΥ, σε κάθε πλευρά της Ελλάδας, με τοπικές βροχές στα νότια Δωδεκάνησα και στα βορειοδυτικά και με πυκνές νεφώσεις να σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, ενώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη . Στα βορειοδυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο. Από αργά το απόγευμα οι νεφώσεις στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου