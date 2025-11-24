Προειδοποίηση Μαρουσάκη για μεγάλα ύψη νερού σε περιοχές που ήδη έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Σε κλοιό βαρομετρικών χαμηλών η χώρα.

Θα παραμείνουμε και αυτήν την εβδομάδα σε κλοιό διαδιοχικών κακοκαιριών. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικά χαμηλά θα μας έρχονται από την περιοχή της Ιταλίας και θα επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Κατεβαίνουν συνεχώς πολικές μάζες από τα βορειότερα μέρη της γηραιάς Ηπείρου, φθάνουν μέχρι και την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου και αλληλεπιδρούν με τις θερμές θάλασσες και δημιουργούν αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά.

Η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, μιας και φαίνεται οτι θα κατέβουν και λίγο πιο νότια τα φαινόμενα. Περιμένουμε και πάλι να πέσει μεγάλος όγκος νερού, ήδη σε ορεισμένα ορεινά τμήματα υπάρχει μεγάλος όγκος νερού.

Σήμερα, η ημέρα ξεκίνησε με αρκετό κρύο σε κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, καθώς ο υδράργυρος βρίσκεται λίγους βαθμούς κάτω από το μηδέν. Επικρατούν συνθήκες παγετού. Ο καιρός θα μαλακώσει σταδιακά.

Στο σύνολό της η ημέρα θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, με κρύο και τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα δούμε και πάλι να αναπτύσσονται συννεφιές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Μέσα στη νύχτα θα ξεκινήσουν ξανά βροχές μέσα στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρρωτική χώρα, οι οποίες θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, και δεν αποκλείονται να συνοδεύονται από καταιγίδες.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλές- ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες-.

Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το απόγευμα.Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ ενώ τα θερμόμετρα θα δείξουν τους 17 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται συννεφιές και ηλιοφάνεια. Ο άνεμος έως και 5 μποφόρ και κρύο - 14 με 15 βαθμούς Κελσίου-.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, η δυτική Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο κόκκινο και η βορειοδυτική Ελλάδα, με αρκετές βροχές. Θα δούμε και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Πιο ανατολικά, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ήπιες.

Την Τετάρτη, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Πάλι οι ίδιες περιοχές θα βρίσκονται στο επίκεντρο, βροχές, καταιγίδες.

Θα έχουμε ένα πέρασμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως όμως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα.

Αυτό το κύμα βροχών και καταιγίδων θα κατευθυνθεί προς τις Κυκλάδες και θα καταλήξει προς το ανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη, θα βαρύνει ο καιρός γενικότερα, ωστόσο οι ίδιες εκτάσεις θα βρίσκοντα ξανά στο επίκεντρο των κακοκαιριών. Και πάλι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού στις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί.

Έρχεται η κακοκαιρία η μία πίσω από την άλλη και δεν προλαβαίνουν τα εδάφη να αντιμετωπίσουν αυτούς τους μεγάλους όγκους νερού με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα.

Πρέπει ο κόσμος να βρίσκεται σε εγρήγορση για όλη την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-degpeh8rtbvl?integrationId=40599y14juihe6ly}