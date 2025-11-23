Ανυπολόγιστες οι καταστροφές για τους κατοίκους αλλά και τους αγρότες των περιοχών που επλήγησαν.

Η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται σκληρά από την πρόσφατη κακοκαιρία, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές, από τα ορεινά των Τζουμέρκων μέχρι την πεδιάδα της Φιλιππιάδας και τις γειτονικές περιοχές της Ηπείρου. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων, αφήνοντας μεγάλο μέρος των τοπικών κοινοτήτων αποκλεισμένο και πολλές υποδομές κατεστραμμένες.

Τα Τζουμέρκα ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με ορμητικά νερά να κατακλύζουν δρόμους και γεφύρια, μετατρέποντάς τα σε επικίνδυνα περάσματα. Πολλά χωριά απομονώθηκαν, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους λόγω υπερχείλισης ποταμών και πτώσεων δέντρων. Οι δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινή ζωή και καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας.

Η Φιλιππιάδα, η Πρέβεζα και η Κέρκυρα επλήγησαν εξίσου σοβαρά, με τα νερά των ποταμών να υπερχειλίζουν και να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες στις πόλεις και στα γύρω χωριά. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρέματα, ενώ πολλές κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Ορισμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης υπέστησαν σοβαρές βλάβες, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα και νερό. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Οι αρχές αντιμετώπισαν εκατοντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπή δέντρων και απεγκλωβισμό πολιτών. Βάρκες και ειδικά οχήματα χρειάστηκαν για να μεταφέρουν κατοίκους σε ασφαλή σημεία, ενώ συστήθηκαν προσωρινά καταφύγια για όσους είδαν τα σπίτια τους να γίνονται ακατάλληλα για κατοίκηση. Η κατάσταση κρίθηκε επείγουσα σε πολλές κοινότητες, με τις τοπικές αρχές να κηρύσσουν περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθεί η παροχή βοήθειας και η αποκατάσταση των ζημιών.

Οι καταστροφές είχαν επίσης σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Οι αγροτικές καλλιέργειες επλήγησαν σημαντικά, ενώ η τουριστική δραστηριότητα σε περιοχές των Τζουμέρκων και των γύρω περιοχών δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και της καταστροφής των υποδομών. Ορισμένα χωριά, γνωστά για τον ορεινό και αγροτουρισμό τους, κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλο μέρος της τουριστικής περιόδου, με συνέπειες στην τοπική οικονομία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που προκάλεσαν την κακοκαιρία χαρακτηρίζονται από την έντονη βροχόπτωση που ενισχύθηκε από τη μορφολογία των βουνών. Τα ορεινά δάση και οι χαράδρες ενίσχυσαν τη συγκέντρωση νερού, οδηγώντας σε υπερχείλιση ποταμών και καταστροφικές ροές.

Οι περιοχές της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ η συνεργασία των αρχών με τους κατοίκους είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των άμεσων και μελλοντικών κινδύνων.